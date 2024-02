Daniele Camicia è il nuovo direttore generale di Andriani

Andriani, una società con sede in Puglia specializzata nella produzione di pasta senza glutine, ha annunciato la nomina di Daniele Camicia come nuovo direttore generale. Camicia, con oltre vent’anni di esperienza nelle operazioni finanziarie straordinarie a supporto delle piccole e medie imprese italiane a gestione familiare, principalmente presso Ubs, assumerà il ruolo di guida per il team di dirigenti di Andriani.

L’obiettivo primario è quello di implementare il piano industriale focalizzato sull’aumento della consapevolezza del marchio, sull’espansione nei mercati internazionali e su una significativa crescita del personale, del fatturato e degli investimenti. Questi sforzi sono mirati a consolidare la posizione dell’azienda come leader nella transizione alimentare a livello globale, come dichiarato da Andriani.

Nel 2023, l’azienda ha registrato un fatturato superiore ai 100 milioni di euro e si prepara ad aprire un nuovo impianto produttivo in Canada, con una superficie di circa seimila metri quadrati, nel corso di quest’anno.