Daniele D’Ambrosio amministratore unico di Napoli Servizi

Daniele D’Ambrosio è il nuovo amministratore unico della Napoli Servizi spa, società multiservizi in house del Comune di Napoli. D’Ambrosio, 47 anni, è stato nominato nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci dell’azienda, svolta ieri alla presenza dell’assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta come delegato del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il Comune ha ringraziato per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti l’amministratore unico Salvatore Palma e ha nominato Daniele D’Ambrosio nuovo amministratore unico.