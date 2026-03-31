Daniele Damele confermato alla presidenza del Fasi

Federmanager rinnova i propri rappresentanti negli organi del Fasi – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti industriali. Confermato alla presidenza Daniele Damele (Friuli Venezia Giulia) per il prossimo triennio.

Al fianco di Damele, nel Consiglio di amministrazione, siederanno Anna Luisa Maria Arnaudo (Torino), Francesco Ballaré (Roma), Roberta Lovotti (Milano) e Augusto Magliocchetti (Terni). Nel collegio dei sindaci, Federmanager sarà rappresentata da Claudio Besenzon (Torino) e Paola Pulidori (Firenze).

Il Fondo, nato nel 1977 su iniziativa sindacale di categoria, e che nel 1982 si è trasformato in un ente a gestione paritetica tra Confindustria e Federmanager, eroga ai dirigenti volontariamente iscritti, fin dalla loro nomina in ambito aziendale, prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. L’assistenza Fasi è estesa anche al nucleo familiare, ai coniugi o conviventi, ai figli e agli ascendenti. L’iscrizione al Fondo viene poi mantenuta anche una volta in pensione, nell’ambito di un sistema di mutualità e solidarietà intergenerazionale.