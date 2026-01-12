Daniele Martignetti nuovo amministratore delegato di Gabetti Agency

Gabetti Agency – la società di Advisory & Transactions del Gruppo Gabetti – dà il via a un importante piano di rilancio e di riposizionamento con l’ingresso di Daniele Martignetti come nuovo amministratore delegato, con l’obiettivo di riportare al centro delle strategie di sviluppo del Gruppo il mondo della consulenza immobiliare.

Daniele Martignetti arriva da una lunga esperienza nel Real Estate che lo ha visto protagonista in diverse realtà del settore. Il suo percorso inizia in Pirelli RE, dove tra l’altro ha seguito lo sviluppo in Germania, per poi ricoprire ruoli sempre più rilevanti in società internazionali come Savills Investment Management, Jones Lang Lasalle e BNP Paribas Real Estate.

Con una consolidata esperienza nel Capital Market e nel Fund Management, Martignetti giunge da un più recente percorso in BPER Banca come Responsabile della Direzione Real Estate del gruppo, ampliando ulteriormente la sua competenza trasversale nel settore immobiliare.