Daniele Milano, sindaco Amalfi, nuovo coordinatore del settore Turismo di Anci Campania

L’Anci Campania ha nominato il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, nuovo coordinatore del Settore Turismo. Un incarico formalizzato presso la sede napoletana dell’organismo regionale, alla presenza del presidente regionale Carlo Marino che ha puntato sul primo cittadino dell’antica Repubblica marinara “per rafforzare ulteriormente la governance di Anci Campania e creare un più forte e condiviso coinvolgimento nella fase istruttoria e operativa dell’Associazione”. Con la delega di coordinatore del Settore Turismo affidata al sindaco di Amalfi, si legge in una nota, “Anci Campania si pone l’obiettivo di affrontare con determinazione i fenomeni che condizionano lo sviluppo del turismo in Campania, comprese le conseguenze del turismo di massa nelle città d’arte e lo svuotamento dei centri urbani a favore delle società di affitto breve. Temi che toccano da vicino gran parte delle località turistiche della Campania e per i quali il sindaco di Amalfi ha avviato già da tempo la propria battaglia coinvolgendo anche rappresentanti istituzionali di città fortemente rappresentative non solo sotto il profilo politico”. Il compito assegnato al sindaco Daniele Milano è quello di “affrontare con la massima determinazione i fenomeni che condizionano il comparto in Campania, creando uno stabile approccio con Governo e Regione al fine di potenziare la linea di indirizzo che collega le città costiere con quella delle aree interne”.