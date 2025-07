Daniele Novara: solidarietà a ragazzi che boicottano l’orale maturità

Roma, 10 lug. (askanews) – “Esprimo nuovamente la mia piena solidarietà ai ragazzi e alle ragazze che hanno deciso di protestare non sostenendo l’orale dell’esame di maturità. Si tratta di un gesto forte, che va ascoltato con attenzione pedagogica, non giudicato con rigidità istituzionale”: lo ha affermato l’autorevole pedagogista e scrittore Daniele Novara, autore di libri come “Punire non serve a nulla”.

“Questi giovani non stanno scappando dalle loro responsabilità: stanno denunciando un sistema che troppo spesso li valuta con logiche punitive e classifiche, senza tenere conto della loro crescita reale, del contesto che stanno vivendo, e della necessità di una scuola più dialogica, partecipativa e orientata all’apprendimento, non al voto”, ha aggiunto Novara.

“Dobbiamo abbandonare il modello di scuola che mette al centro l’autorità e non l’autorevolezza, il controllo invece della crescita. L’esame orale così com’è strutturato rischia di diventare una vetrina dell’ansia più che un momento di reale riflessione e valorizzazione del percorso scolastico”, ha sottolineato ancora, invitando “a rimettere al centro della scuola le relazioni, l’ascolto e l’evoluzione degli apprendimenti”.

“Se i ragazzi e le ragazze si ribellano, è perché chiedono una scuola che li aiuti a crescere, non solo a rispondere a domande”, ha concluso l’esperto.