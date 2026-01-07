Daniele Russo nuovo direttore regionale dell’Inps in Basilicata

Daniele Russo è il nuovo direttore regionale dell’Inps in Basilicata. Classe 1976, lucano di origine, dottore commercialista e revisore dei conti, ha già diretto la sede provinciale Inps di Potenza dal 2014 al 2015, dopo aver precedentemente ricoperto, dal 2011, ruoli dirigenziali sia presso la sede di Potenza, sia presso la sede regionale di Basilicata. Diversi gli incarichi dirigenziali assunti fuori regione a partire dal 2016. Tra gli altri, è stato vicario della Direzione centrale pensioni e, da ultimo, direttore della sede provinciale di Chieti, direttore regionale vicario della Direzione Abruzzo e direttore della casa albergo di Pescara.