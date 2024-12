Danila De Stefano “Ceo visionaria”: la manager napoletana tra i 15 migliori capitani del made in Italy nel 2024

Per aver trasformato una semplice idea in un’azienda di successo, democratizzando l’accesso alle cure psicologiche grazie al digitale e rivoluzionando un intero settore professionale. Con questa motivazione Danila De Stefano, Ceo e Founder di Unobravo, è stata riconosciuta per la categoria Visionary tra i 15 Capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno, nell’ambito della decima edizione del CEO Italian Summit & Awards, organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia. “Ricevere questo riconoscimento è un grande onore e una conferma di come la passione possa trasformarsi in una realtà concreta, capace di rispondere alle esigenze delle persone. La decisione di intraprendere la professione di psicologa è nata dal desiderio di promuovere il benessere mentale come elemento centrale della vita quotidiana, una visione che oggi guida gli oltre 7.000 professionisti che compongono l’équipe di Unobravo, uniti nell’obiettivo di rendere la salute mentale accessibile a tutti”, sottolinea Danila De Stefano. “Nel business moderno sono fondamentali aspetti come adattabilità e innovazione, non solo per il successo aziendale, ma anche per rispondere efficacemente alle sfide globali. Solo integrando tecnologia, etica e diversità con un nuovo umanesimo nel business possiamo generare un valore condiviso e sostenibile. Questo approccio rappresenta un punto fermo per Unobravo, poiché ci rende non solo un’azienda di successo ma anche un agente di cambiamento positivo nella società”.

Nata a Napoli, classe 1992, dopo la laurea con lode in Psicologia Clinica presso l’Università La Sapienza Danila De Stefano si è trasferita a Londra, dove ha ricoperto la posizione di research assistant presso la Goldsmiths University e lavorato in diverse cliniche psichiatriche e charities. Proprio da expat, incontrando numerose difficoltà nel trovare un aiuto psicologico in lingua madre per se stessa, ha avuto l’intuizione di creare un servizio di supporto psicologico in videochiamata: nasce così Unobravo. Dal 2019, Unobravo offre un servizio di psicologia online che supporta le persone nel migliorare il loro benessere psicologico e ne favorisce la crescita personale. Dal 2022 è Società Benefit con l’assunzione nell’oggetto sociale di uno specifico impegno al perseguimento di un ampio beneficio comune, lavora ogni giorno per abbattere lo stigma sui temi di salute mentale e normalizzare l’accesso alla terapia psicologica attraverso costi accessibili e l’attenta selezione di professionisti: conta un core team di oltre 300 persone e un’équipe clinica di oltre 7.000 psicologi e psicoterapeuti, cui si rivolgono più di 270.000 pazienti. Attualmente, oltre all’Italia, Unobravo è presente anche in Spagna e Francia.

Parallelamente, Danila De Stefano, con la sua testimonianza, è diventata un modello per le donne che vogliono dare vita a realtà imprenditoriali capaci di rivoluzionare il mondo del lavoro.

Nel 2021 è stata inclusa nella lista Forbes Italia “Under 30” e ha ricevuto il premio “Imprenditore dell’anno” nella categoria startup da EY nel 2022. Nel 2024 è stata inserita nella lista delle 100 donne italiane di successo stilata da Forbes, oltre che tra i “40 Under 40” che, selezionati da Fortune Italia, stanno cambiando il Paese. A gennaio 2024 è stata eletta Vice Presidente di Giovani Imprenditori Milano, ruolo che sottolinea il suo impegno nel creare sinergie e relazioni di valore tra realtà di imprenditoria giovanile.

Infine, ha di recente raccontato la sua storia nel primo libro di Unobravo, “Dentro le menti, fuori dai tabù. Contro i pregiudizi sulla salute mentale” (edito da Sperling & Kupfer), in cui si è messa a nudo e svelato alcune sfide e tabù che – lei per prima – ha affrontato e superato per trovare il suo benessere mentale.