Danilo Casucci nuovo presidente dell’International Union of Young Accountants

Danilo Casucci è il nuovo presidente di International Union of Young Accountants (Iuya). Già segretario dell’associazione nel precedente mandato, Casucci è stato nominato dall’Assemblea degli associati alla guida del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/2026.

Oltre alla presidenza, sono state attribuite le altre cariche: la vicepresidente è Tania Manfredelli (Unione di Busto Arsizio), il segretario Gaetano Mongelli (Unione di Bari), il tesoriere Alessandro Crispiciani (Unione di Roma). Il consiglio sarà inoltre composto da Daniele Rubini (Unione di Parma), Martina Tomio (Unione di Trento e Rovereto), Pier Maria Prisco (Unione di Cosenza), Michele Ippolito (Unione di Cagliari), Giacomo Greci (Unione di Fermo), Gabriella Armano (Unione di Firenze) e Simone Mazzei (Unione di Genova).

Il Collegio dei Probiviri sarà composto dal presidente Mauro Freti (Unione di Bergamo), e da Marcello Ditta (Unione di Trapani), Massimo Ianni (Unione di Teramo), Stefano Vitagliano (Unione di Torino) ed Elena Celetto (Unione di Udine).

“Ringrazio il Cda uscente per il lavoro svolto, grazie al quale IUYA si è affermata quale riferimento per i giovani commercialisti in ambito internazionale”, le parole del neopresidente Casucci. “Siamo entusiasti di accogliere i nuovi membri nel nostro Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, crediamo che la loro esperienza e competenza saranno fondamentali per guidare Iuya attraverso le sfide e le opportunità future”.

Casucci traccia il percorso che dovrà affrontare l’associazione nel prossimo triennio. “Oltre a restare un punto di riferimento per i giovani commercialisti in ambito internazionale, dobbiamo intensificare il numero di missioni all’estero e implementare i rapporti e le sinergie con le associazioni estere omologhe alla nostra. L’obiettivo è ambizioso, ma con l’aiuto e il supporto dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e della Fondazione Centro Studi dell’Unione sarà possibile raggiungere ottimi risultati”.