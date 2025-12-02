Danilo Gallinari si ritira dal basket giocato

Roma, 2 dic. (askanews) – Danilo Gallinari, 37 anni, ha comunicato il ritiro dal basket con un post sui social: “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita con il duro lavoro, i sacrifici, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che sono stati con me in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti quelli che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso i momenti con me: grazie, dal profondo del cuore. Sono entusiasta per il prossimo capitolo!”. Pur essendo un personaggio iconico del basket italiano ha vinto solo un titolo a Porto Rico nel 2025. Classe 1988, Danilo Gallinari Dopo essersi messo in luce con l’Olimpia Milano, nel 2007, da sesta scelta assoluta del Draft NBA, è sbarcato in NBA, ai New York Knicks. Ha vestito ben nove maglie delle franchigie Nba