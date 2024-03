Danilo Giovanni Festa a capo dei dipartimenti strategici del ministero del Lavoro

Il Governo nomina Danilo Giovanni Festa, dirigente di prima fascia del ministero del Lavoro, capo del Dipartimento per l’Innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi e gli assegna l’incarico ad interim di capo del Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Approva anche, sempre su proposta del ministro Marina Elvira Calderone, il conferimento dell’incarico di capo del Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie del ministero ad Alessandro Lombardi, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero del Lavoro.