Danilo Rea confermato presidente del Premio Penisola Sorrentina

Danilo Rea presiederà, anche per il 2023, la sezione musica e cinema del Premio Penisola Sorrentina in programma il 27 e 28 ottobre. La conferma arriva direttamente dalla segreteria organizzativa generale della manifestazione. Un appuntamento con la kermesse guidata da Mario Esposito e promossa per l’Amministrazione comunale di Sorrento che si rinnova. “La musica – commenta l’artista che lo scorso primo giugno alle Terme di Caracalla ha debuttato insieme con Fiorella Mannoia nello spettacolo Luce, che toccherà quest’estate diversi luoghi d’Italia – è una strana poesia. Muove le emozioni e porta alla mente ricordi dimenticati; nasce ovunque ed aggrega, superando la parola attraverso le note e diffondendo un messaggio di pace”. Danilo Rea è uno dei pianisti jazz più apprezzati al mondo. Ha lavorato insieme a Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Danilo Pérez, Michel Camilo, Luis Bacalov. Spinto sempre dalle melodie e dalle improvvisazioni, parallelamente accompagna come pianista i più importanti cantautori italiani: Mina lo vuole prima ancora di Gino Paoli, ed entrambi gli restano fedeli negli anni, fino a oggi. Intanto collabora con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. Per il cinema ha composto le musiche di diversi film e documentari tra cui si ricordano, per la regia di Walter Veltroni, ‘È stato tutto bello. Storia di Paolino e Pablito’, ‘C’è tempo’, ‘Indizi di felicità’ e ‘Quando c’era Berlinguer’. “Il cinema e la musica – ancora l’arista – si incrociano spesso. Come la musica è la colonna sonora della nostra vita, il cinema ha bisogno della musica per amplificare le emozioni del vissuto”.