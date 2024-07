Danilo Rea, successo ad Istanbul per il pianista: prosegue la tournée mondiale sulle opere in jazz

Ha avuto un grande successo la data a Istanbul del tour del pianista Danilo Rea, che nella città turca ha portato uno spettacolo non solo musicale ma anche visivo in cui ha reso omaggio all’opera lirica attraverso un’interpretazione in chiave jazz dei più importanti classici del genere. Dopo la prima tappa a Taormina dal suggestivo palco dell’Antico Teatro greco, Rea è partito per una tournée mondiale intitolata “Le grandi opere in jazz”, che ha toccato varie città italiane ed estere, come Catania, Milano, Padova, Barcellona, Bruxelles e Salonicco. Il pianista ha suonato per circa un’ora e mezza senza pause, incantando il pubblico di Istanbul, dove è stato registrato il tutto esaurito presso il teatro dell’Istituto Italiano di cultura che ha organizzato l’evento su iniziativa del suo direttore, Salvatore Schirmo. Rea ha portato in scena uno spettacolo visivo e sonoro, dove accanto al pianista sul palco venivano proiettati filmati con immagini storiche di repertorio, registrate in bianco e nero, insieme a suggestive e originali opere d’arte contemporanea. Il pianista ha interpretato in chiave jazz alcune delle arie più note di Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Mascagni e Puccini, come Norma, Turandot, Traviata, L’Elisir d’Amore, Cavalleria Rusticana, Madama Butterfly e La Tosca. In uno spettacolo unico, Danilo Rea ha suonato il suo pianoforte accompagnando al posto dell’orchestra le voci originali, tratte da registrazioni d’epoca, dei più grandi interpreti dell’Opera, come Maria Callas, Mario Del Monaco, Enrico Caruso, Tito Schipa, Maria Caniglia, Beniamino Gigli e Amelita Galli Purci. Dopo Istanbul, il tour di Danilo Rea proseguirà anche nei prossimi mesi, esportando il brand italiano del Jazz e della Lirica nei più grandi teatri del mondo.