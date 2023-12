Danimarca, al Consolato italiano la Giornata dello Spazio

In occasione della terza Giornata Nazionale dello Spazio il Consolato Italiano a Copenaghen , ricorda attraverso il suo sito che il 16 dicembre 1964 entrava in orbita il primo satellite italiano, il San Marco I. A cinquantanove anni di distanza, il 16 dicembre 2023, l’Italia celebra la terza Giornata Nazionale dello Spazio, per ricordare i tanti passi che gli uomini e le donne della Terra hanno mosso al di fuori del nostro pianeta, grazie a viaggi spaziali, a sonde, a sistemi di osservazione e a conoscenze scientifiche sempre più avanzate. In tale ambito ci sarà la conferenza di Marco Germinaro fisico nucleare laureato presso l’istituto Niels Bohr di Copenhagen e divulgatore scientifico. L’obiettivo della lectio – Un viaggio di 60 minuti attraverso la scienza e l’Universo – è di spiegare in termini estremamente semplici e coinvolgenti concetti molto complessi come la teoria della relatività, la meccanica quantistica, la teoria delle stringhe, la teoria dell’evoluzione di Darwin, l’intelligenza artificiale e molte altre, unendole in un viaggio appassionante che va dalla nascita dell’Universo al lontano futuro dell’umanità e della scienza. Marco Germinario ha tenuto con notevole successo il suddetto talk presso l’Università di Copenaghen, il Planetario di Milano, la Copenhagen Business Academy, l’Aura Children Festival in Italia, il teatro Franco Parenti di Milano, il festival Margherita Hack a Bergamo, e altre istituzioni e aziende italiane e danesi. L’evento si svolgerà in inglese ed è aperto a tutti. A fine evento l’Istitituto offrirà un calice di vino italiano.