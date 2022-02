Danimarca, Bird 2022: torna il premio per i ricercatori italiani

L’Ambasciata d’Italia in Copenaghen, insieme all’Istituto Italiano di Cultura ed all’Arsid, indice la V edizione del premio Bird (Best Italian Research in Denmark) relativa all’anno 2022.

Al premio possono partecipare i ricercatori italiani presenti in Danimarca che siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano ricevuto almeno parte della loro educazione universitaria in Italia ed abbiano un’età inferiore ai 35 anni (nati dopo il 2 maggio 1987).

Per prendere parte al concorso é necessario proporre un lavoro di ricerca condotto presso un’ istituzione accademica in Danimarca, attinente ad uno dei seguenti campi: Physical and Engineering Sciences; Life Sciences; Social Sciences and Humanities.

Le candidature debbono contenere, tra l’altro, una Application Form con un riassunto della ricerca ed un Curriculum Vitae del proponente. La documentazione é dettagliatamente indicata nel bando del premio Bird 2022 che é qui consultabile.

Le candidature, unitamente alla prevista documentazione, debbono essere trasmesse non oltre le ore 18:00 di lunedì 2 maggio 2022, contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info.copenaghen@esteri.it e iiccopenaghen@esteri.it.

