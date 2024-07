Danimarca, la presenza diplomatica del Belpaese compie 100 anni

Cento candeline per la residenza diplomatica Italiana in Danimarca, che ha appena compiuto i suoi primi 100 anni a Fredericiagade 2. La sede è retta dall’ambasciatore Stefania Rosini come sottolinea il Giornale Diilomatico. Per l’occasione, l’edificio ha ospitato la conferenza “I tesori d’arte nelle collezioni reali nelle Ambasciate italiane, vetrine delle migliori scuole artigianali nazionali e del made in Italy”, organizzata insieme a Palazzo Reale di Milano.

Ripercorrendo la storia che, dal primo dopoguerra, ha forgiato il ruolo delle Ambasciate italiane nella promozione dell’immagine dell’Italia e del Made in Italy, si è rappresentato il quadro di quanto avvenne in quel periodo in Italia, a seguito anche della cessione allo Stato di numerose Dimore Reali, delle opere d’arte e degli arredi ivi contenuti. Il trasferimento di tali opere e mobilia a varie ambasciate nel mondo, mentre venivano gettate le basi di Scuole di lingua e cultura italiana all’estero, si intreccia con lo spostamento della Residenza a Fredericiagade, con il disegno di farne una vetrina dell’Italia in Danimarca, a suggello delle eccellenti relazioni che correvano fra i due Paesi.

L’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, il direttore di Palazzo Reale, Domenico Piraina, e il responsabile della Valorizzazione di Palazzo Reale, Simone Percacciolo, hanno portato la loro testimonianza di come il Comune milanese stia svolgendo oggi un compito unico nel ricomporre la nascita di una divulgazione culturale ed artistica che porta nel mondo il patrimonio italiano grazie all’impegno che la città vi dedica da tempo.

Il legame tra le ambasciate d’Italia e la città di Milano – già reso evidente dalla presenza, non di rado, di opere gemelle conservate a Palazzo Marino – viene suggellato, nello specifico caso di Copenaghen, in nome di un progetto di promozione della storia dell’arte e dell’artigianato italiani.

La comunanza di intenti tra il capoluogo lombardo e l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen emerge anche, fra le altre cose, nella partecipazione attiva a iniziative che vedono il design contemporaneo italiano protagonista, a cominciare dalla presentazione del Salone del Mobile, nella capitale danese, qualche mese fa, per finire con la partecipazione del progetto “An Italian Affair“, giusto la scorsa settimana, al 3daysofdesign.