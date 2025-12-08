Danimarca, viaggio tra le regioni italiane attraverso il vino

A inizio 2026, ritorna A Glass of Italy, la settima edizione di degustazioni dedicate ai vini italiani a Copenaghen. Lunedì 26 gennaio, immersi nel verde di Brøndsalen, nel quartiere di Frederiksberg, si apriranno le porte ad un’esperienza pensata per chi ama il vino e desidera scoprirne la ricchezza attraverso un percorso sensoriale unico con produttori provenienti da diverse regioni italiane. Saranno presenti oltre 25 cantine italiane pronte a condividere la loro passione sia con gli appassionati che con i curiosi che desiderano avvicinarsi al mondo del vino con una guida diretta e autentica. Per i professionisti, quali importatori, distributori e operatori Horeca, l’appuntamento prevede due sessioni: dalle 10.30 alle 12 una masterclass dedicata alla regione Sardegna, con 15 bottiglie di Vermentino; dalle 12 alle 15.30 un walk-around tasting, con la possibilità di assaggiare i vini delle cantine e parlare direttamente con i produttori. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, l’evento si apre anche a tutto il pubblico di amanti del vino italiano, per una degustazione, sempre in formato walk-around, che stuzzica simultaneamente curiosità e palato. Oltre all’aspetto enologico, A Glass of Italy rappresenta un momento di incontro e connessione tra culture, professionisti e appassionati: produttori, consumatori e operatori del settore potranno, infatti, incontrarsi e scambiarsi idee e conoscenze sul mondo del vino.