Danneggia statua di San Bartolomeo, carabinieri da 27enne di origini egiziane

La notte dello scorso 3 gennaio nella piazza Felice Esposito di Tufino ignoti avevano danneggiato la statua raffigurante San Bartolomeo. Un danneggiamento con la frantumazione delle mani e del volto della statua per lo sconcerto dell’intera comunità. Tre giorni di indagini per i carabinieri della locale stazione che hanno portato, nella giornata dell’epifania, all’individuazione dell’autore di quel gesto. L’uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato, è un 27enne di origini egiziane già noto alle forze dell’ordine. Ancora non chiare le motivazioni del danneggiamento.