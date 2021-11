Dante a Forcella, iniziativa della Adelade Ristori con l’associazione Annalisa Durante e Patto Locale per la Lettura

Domani, mercoledi 17, gli studenti della III C dell’I.C. Adelade Ristori di Forcella, guidati dall’associazione Annalisa Durante e dal Patto Locale per la Lettura, celebreranno la Giornata Internazionale dello Studente ed il Settecentenario dalla morte di Dante Alighieri con una sfilata per le strade del quartiere, avente per titolo “Dante a Forcella, Dante per tutti”.

Obiettivo dell’iniziativa è portare la figura ed il pensiero del Sommo Poeta agli abitanti del luogo, attraverso letture, coreografie e una riscrittura del primo Canto della Divina Commedia, elaborata dagli studenti per attualizzare il messaggio di Dante, immaginato tra i vicoli oscuri della perdizione ed il bivio salvifico in cui si dirama il tratto finale del decumano inferiore, la cui forma ad “Y” dà il nome a Forcella.

Un trampoliere vestirà i panni del Sommo Poeta e guiderà l’artistico corteo, animato dagli allievi che si cimenteranno nei ruoli di Dante e Beatrice, in compagnia dell’angelo Annalisa Durante, nella veste di Virgilio. Quest’ultima aiuterà Dante a ritrovare la strada del bene, richiamando l’importanza della lettura, soprattutto per le giovani generazioni. Emblematici i versi “L’ultima belva, quella più cattiva / del male sembra non saziarsi mai / e più s’accresce e più si fa aggressiva. / Parecchi in pasto ancora essa conta / ma il dì che il libro qui trionferà / di sé giammai lascerà più impronta”.

A sostenere il lavoro degli studenti sono previsti in tanti: l’IIS Sannino-De Cillis di Ponticelli, il liceo scientifico Alfred Nobel di Torre del Greco, l’ISISS Amaldi-Nevio di Santa Maria Capua Vetere, l’IC 31° Paolo Borsellino di Napoli, la Fondazione Polis, I Teatrini, Donne di Carta, l’APS Fa.Re. Comunità ed i partner del progetto “Dante per tutti”: Biblioteca Nazionale, Biblioteca Universitaria, Biblioteca di Giurisprudenza della Federico II, Società dei Naturalisti in Napoli ed associazione Mine Creative.

“E’ un’iniziativa altamente simbolica e formativa per gli studenti e per l’intera comunità di Forcella – ha dichiarato Giuseppe Perna, presidente dell’associazione Annalisa Durante – resa possibile grazie al sostegno del Piano promozionale culturale 2021 della Regione Campania. Un ringraziamento particolare va ai componenti del Patto Locale per la Lettura ‘Reading Forcella’, alla preside Stefania Colicelli, alla prof.ssa Nunzia Tancovi, all’editore Diego Guida, allo scrittore Paquito Catanzaro, agli operatori Silvana Guida, Nunzia Pastorini e Salvatore Avallone, agli attori Cristina Messere, Alesssandro Esposito e Giuseppe Terracciano e alle famiglie dei ragazzi che li hanno incoraggiati e sostenuti in tutti questi mesi”.