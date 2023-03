Dantedì, l’Inferno nel Decumano Sommerso di Napoli

Per la giornata nazionale di Dante Alighieri, il 25 marzo una speciale visita teatralizzata lungo il Decumano Sommerso del LAPIS Museum a Napoli, all’insegna dell’amata cantica della Divina Commedia.

Per il cosiddetto Dantedì la compagnia Tappeto Volante mette in scena L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, lungo il percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel centro storico di Napoli.

Una speciale visita teatralizzata che porterà il Sommo Poeta a compiere il suo viaggio escatologico in compagnia dei visitatori. Dante incontrerà i celebri personaggi che animano la Divina Commedia: da Virgilio a Paolo e Francesca, da Caronte a Beatrice.

L’appuntamento è per sabato, 25 marzo 2023, a partire dalle ore 18.00 al percorso sotterraneo del LAPIS Museum.

La Giornata nazionale di Dante Alighieri (nota anche come Dantedì) è stata istituita nel 2020 e corrisponderebbe al 25 marzo del 1300, giorno in cui, secondo la tradizione, il Sommo Poeta si sarebbe perso nella “selva oscura”, iniziando il suo viaggio nell’oltretomba, come descritto nella sua famosissima opera.

Il Dantedì nasce con l’intento di promuovere la conoscenza e l’apprezzamento della figura di Dante, della sua opera e, più in generale, della cultura italiana.

Il LAPIS Museum, in collaborazione con la compagnia Tappeto Volante, celebra così questa giornata con un evento per appassionati.

Dante Alighieri (1265 – 1321) è stato un poeta, scrittore e filosofo, considerato uno dei più grandi e importanti autori della letteratura mondiale. È noto soprattutto per la sua opera summa, la Divina Commedia, un poema epico che descrive un viaggio allegorico attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Dante ha influenzato notevolmente la lingua italiana e la cultura popolare, creando uno dei primi esempi di scrittura in volgare e contribuendo allo sviluppo della lingua italiana moderna.

L’autore ha anche espresso idee politiche e filosofiche, tra cui la versione dell’ordine universale, della giustizia e della religione. La figura di Dante continua ad avere una grande influenza sulla cultura italiana e mondiale, ed è spesso considerata simbolo dell’identità del nostro Paese.

Il LAPIS MUSEUM sorge all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, nel cuore del centro storico di Napoli. Lungo il percorso sotterraneo di questo monumentale Complesso, ha origine il Museo dell’Acqua, antiche cisterne greco-romane ritornate in funzione grazie ad un avveniristico progetto, e il Decumano Sommerso, la parte dell’acquedotto riconvertita nel corso della Seconda guerra mondiale come ricovero antiaereo.

TAPPETO VOLANTE vede la direzione artistica e organizzativa di Domenico Maria Corrado. Nata a Scafati, in provincia di Salerno, nel 1991, la Tappeto Volante si dedica alla produzione di eventi artistici, culturali, teatrali, cinematografici, video e di intrattenimento, mirati alla valorizzazione delle bellezze archeologiche, paesaggistiche, monumentali e naturalistiche italiane, concepiti in modo coerente con il monumento o il luogo stesso.

Questi eventi, rivolti sia al pubblico locale che a quello turistico, sociale e scolastico, offrono al pubblico la possibilità di scoprire il luogo in modo innovativo e scenografico, valorizzandone le caratteristiche uniche.