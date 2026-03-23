Dantedì, viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della Scienza

Un viaggio tra poesia e universo, dove i versi di Dante Alighieri incontrano le più recenti scoperte dell’astrofisica. In occasione del Dantedì, venerdì 27 marzo il Planetario di Città della Scienza ospita “Appuntamento in Via Lattea – “…ed uscimmo a rimirar le stelle”, un evento immersivo che trasforma il Planetario in un vero e proprio teatro cosmico.

Tra letteratura e scienza

L’iniziativa propone un’esperienza pensata per unire immaginazione e conoscenza: lo sguardo di Dante sulle sfere celesti diventa il punto di partenza per raccontare l’universo così come lo descrive oggi la scienza. Sul grande schermo, i versi del poeta si intrecciano con immagini e sonorizzazioni cosmiche, dando vita a un racconto che attraversa secoli di scoperte.

A guidare il pubblico saranno Andrea Mazzucchi e Giovanni Covone, protagonisti di un dialogo interdisciplinare tra letteratura e astrofisica. Dal modello dell’universo medievale alla materia oscura, il percorso invita a rileggere il cielo dantesco con strumenti contemporanei.

Un’esperienza immersiva

La serata si apre negli spazi del Museo Corporea, con un dj set e un aperitivo di benvenuto. A seguire, il Planetario si trasforma in una “macchina del tempo” fatta di luci, suoni e narrazione, con una conferenza-spettacolo dal vivo che accompagna gli spettatori tra stelle, costellazioni e galassie.

L’evento è articolato in due turni a partire dalle ore 20 e si concluderà, condizioni meteo permettendo, con l’osservazione del cielo ai telescopi a cura dell’Unione Astrofili Napoletani.

“Uscire a riveder le stelle”

Dopo il viaggio tra poesia e modelli cosmologici, il pubblico potrà chiudere l’esperienza con uno sguardo reale al cielo, trasformando la celebre immagine dantesca in un momento concreto. Un evento pensato per appassionati di letteratura, amanti della scienza e famiglie, ma anche per chi conserva ancora la voglia di alzare gli occhi e cercare, tra le stelle, una storia da raccontare.