Danza, al Teatro De Filippo “Emozioni in Movimento”

Riaprono sempre più sipari per Tersicore e, tra questi, il Teatro De Filippo ha offerto il proprio palcoscenico ad “Emozioni in Movimento” di Rossella Tortorelli, imprenditrice della danza che da Quarto vuole esportare il proprio modello di qualità e quantità. Ma procediamo con ordine. Nell’area flegrea il signore della danza è sempre stato Enzo Correale che, conosciuta la Tortorelli, ha deciso di creare un nuovo solco artistico per una futura generazione danzante. Accanto a lui è stata scelta Sabrina D’Aguanno, nota coreografa contemporanea che accompagnerà Correale e Tortorelli nel viaggio di “Emozioni in Movimento”. Un nome che racchiude l’inossidabile sinergia dell’aspetto emotivo di Tersicore accanto all’imprescindibile movimento di un corpo di ballo in erba che punta ad inserirsi da subito nel novero delle realtà più credibili in città, provincia e regione.

Stando a sentire la direttrice Rossella Tortorelli è proprio questo il terreno da battere e, a quanto pare, il calore della gente e l’elettricità vissuta allo spettacolo allestito al Teatro De Filippo hanno dato ragione a lei. Il “Concerto di Varsavia”, “Lo Schiaccianoci”, “The Concert” e “Disordine perfetto” sono solo i quattro contenitori entro cui i coreografi hanno immerso e miscelato le emozioni ed i movimenti dei giovani ballerini. Sui quali si ricordano e si ricorderanno Andrea Sica e Gioele Barrella, protagonisti in ogni dove ed in ogni repertorio proposto in scena. Dalle classicissime note coreografate da Enzo Correale a quelle più disparate scelte da Sabrina D’Aguanno per il suo titolo di contemporaneo, da ora in repertorio nell’ensemble flegreo, i due interpreti si sono distinti ricevendo ovazioni continue, soprattutto per il rinviato appuntamento per il principe e per il debutto da stella dell’ensemble per Andrea Sica. Due volti nuovi che si sono affidati appassionatamente ai due esperti coreografi, guide sicure per un futuro alla ricerca del professionismo lontano da casa. La serata è stata condita da un pubblico caloroso, proprio per riportare alle menti di tutti il clima pre-Covid di festa e serenità di cui si era inevitabilmente perso traccia. E così sono filati via i titoli, le musiche, i volti stanchi, le emozioni assoggettate alle paure, i ricordi e le speranze: tutto il corollario made in “Emozioni in Movimento”.

Tutte le peripezie del passato sono state spazzate via dall’entusiasmo contagioso di Rossella Tortorelli e dalla perizia di Enzo Correale, Sabrina D’Aguanno e Fabiana De Pasquale da cui non si potrà non ripartire. Del resto la scelta dei costumi e delle scene, le luci di Luigi Raia, la presenza in sala di ospiti del settore danza, un’attenzione particolare della critica ed il brio dei due protagonisti hanno impreziosito questa serata di danza attesa ed agognata. E’ stato palpabile tutto il tempo il desiderio di stare in scena e tornare protagonisti, proprio quello che si è visto sfuggire dalle mani per qualche tempo Gioele Barrella. Protagonista stavolta di una meravigliosa serata di danza accanto all’altrettanto giovane promessa Andrea Sica. Ancora protagonisti tra qualche giorno nelle riprese di un cortometraggio con Luca Guardabascio ed il 30 giugno in una conclusiva sessione coreutica con Enzo Correale e Sabrina D’Aguanno, padrino e madrina d’onore, e con Fabrizio Varriale ed Alessandra Capozzi.