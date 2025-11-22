Danza, al Trianon l’omaggio del Centro Körper a Cimmino con Marricord

da
ildenaro.it
-
19

Napoli ricorda il coreografo Gennaro Cimmino con un omaggio diffuso al fondatore del Centro Körper a un anno dalla sua scomparsa. Si parte il 26 novembre al Teatro Trianon Viviani con ‘Marricord’, da primo al 7 dicembre il Teatro Sala Assoli/Moscato ospiterà l’ottava edizione di Körperformer vetrina per gli emergenti campani della danza contemporanea creata da Cimmino “Novembre per noi è un tempo di ritorni, di ascolto e di radici spiega il Collettivo artistico e lo staff di Körper Centro Nazionale di Produzione della Danza – E proprio il suo ricordo diventa il fulcro attorno al quale ruotano le prossime iniziative attraverso la collaborazione con due storiche istituzioni napoletane”. Marriocord è un omaggio allo spirito ironico e inventivo, elegante e potente, con cui Cimmino riusciva a ribaltare i linguaggi della danza contemporanea. Con un riferimento ad Amarcord di Federico Fellini, alcuni dei suoi interpreti e performer storici daranno corpo, luce e voce all’eredità attraverso tre lavori: Aesthetica – esercizio n° 1 / estratti (riflessione sul culto dell’immagine e le ossessioni dell’era digitale), Dennis with Flowers (in collaborazione con Franco Silvestro, ispirato a Mapplethorpe nell’ambito di una mostra al Madre), e lo spettacolo multidisciplinare Vivianesque. Körperformer si aprirà il primo dicembre alle 19 con Nico, Desertshore_Studio, di Giovanfrancesco Giannini (nuova produzione Körper che debutterà nel 2026): un ‘concerto di danza’ ispirato a Christa Päffgen, in arte Nico, e al suo album Desertshore. Il 2 dicembre, alle 21,00 Giannini, Roberta Racis e Fabio Novembrini saranno in scena il loro Vanitas, produzione Körper, rielaborazione in del tema tipico delle nature morte seicentesche. Doppio spettacolo il 3 dicembre, alle 21,00: Ubi tu, Ibi Ego di Vincenzo Capasso e Not Just Right Dance di Marco Munno. Il 4 dicembre, alle 21,00 La caduta di Antonello Tudisco, riflessione sulle Sette opere di misericordia di Caravaggio. Il 5 e 6 dicembre, alle 21,00 e alle 19, 00 sarà la volta di Deviazione della rondine, Monologo danzato di Fabrizio Varriale, e di Walking on the Wild Side di Emma Cianchi. Chiusura i l7 dicembre alle 18 con States of Mind, un doppio spettacolo prodotto nell’ambito del progetto Körper Young_Extended, e composto da Last Movement of Hope: Capitolo IV: Attesa di Adriano Bolognino e The States We Are In, di Giorgia Pirozzi. Infine Körper Young_Extended amplia l’offerta formativa attraverso cinque seminari per artisti under 25, finalizzati alla realizzazione di nuove produzioni, presso lo SpazioKörper, chiusura il 21 dicembre con Marianna Moccia.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore