Danza, al Trianon l’omaggio del Centro Körper a Cimmino con Marricord

Napoli ricorda il coreografo Gennaro Cimmino con un omaggio diffuso al fondatore del Centro Körper a un anno dalla sua scomparsa. Si parte il 26 novembre al Teatro Trianon Viviani con ‘Marricord’, da primo al 7 dicembre il Teatro Sala Assoli/Moscato ospiterà l’ottava edizione di Körperformer vetrina per gli emergenti campani della danza contemporanea creata da Cimmino “Novembre per noi è un tempo di ritorni, di ascolto e di radici spiega il Collettivo artistico e lo staff di Körper Centro Nazionale di Produzione della Danza – E proprio il suo ricordo diventa il fulcro attorno al quale ruotano le prossime iniziative attraverso la collaborazione con due storiche istituzioni napoletane”. Marriocord è un omaggio allo spirito ironico e inventivo, elegante e potente, con cui Cimmino riusciva a ribaltare i linguaggi della danza contemporanea. Con un riferimento ad Amarcord di Federico Fellini, alcuni dei suoi interpreti e performer storici daranno corpo, luce e voce all’eredità attraverso tre lavori: Aesthetica – esercizio n° 1 / estratti (riflessione sul culto dell’immagine e le ossessioni dell’era digitale), Dennis with Flowers (in collaborazione con Franco Silvestro, ispirato a Mapplethorpe nell’ambito di una mostra al Madre), e lo spettacolo multidisciplinare Vivianesque. Körperformer si aprirà il primo dicembre alle 19 con Nico, Desertshore_Studio, di Giovanfrancesco Giannini (nuova produzione Körper che debutterà nel 2026): un ‘concerto di danza’ ispirato a Christa Päffgen, in arte Nico, e al suo album Desertshore. Il 2 dicembre, alle 21,00 Giannini, Roberta Racis e Fabio Novembrini saranno in scena il loro Vanitas, produzione Körper, rielaborazione in del tema tipico delle nature morte seicentesche. Doppio spettacolo il 3 dicembre, alle 21,00: Ubi tu, Ibi Ego di Vincenzo Capasso e Not Just Right Dance di Marco Munno. Il 4 dicembre, alle 21,00 La caduta di Antonello Tudisco, riflessione sulle Sette opere di misericordia di Caravaggio. Il 5 e 6 dicembre, alle 21,00 e alle 19, 00 sarà la volta di Deviazione della rondine, Monologo danzato di Fabrizio Varriale, e di Walking on the Wild Side di Emma Cianchi. Chiusura i l7 dicembre alle 18 con States of Mind, un doppio spettacolo prodotto nell’ambito del progetto Körper Young_Extended, e composto da Last Movement of Hope: Capitolo IV: Attesa di Adriano Bolognino e The States We Are In, di Giorgia Pirozzi. Infine Körper Young_Extended amplia l’offerta formativa attraverso cinque seminari per artisti under 25, finalizzati alla realizzazione di nuove produzioni, presso lo SpazioKörper, chiusura il 21 dicembre con Marianna Moccia.