Danza: Biennale Venezia, Leone d’Oro 2021 alla carriera a Germaine Acogny (3)

(Adnkronos) – Al 15esimo Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia, che si svolgerà dal 23 luglio all’1 agosto, Germaine Acogny presenterà in prima italiana il suo ultimo assolo ‘Somewhere at the beginning’, un viaggio che tocca temi sensibili intrecciando storia personale e vicende collettive; Oona Doherty firma ‘Hard to Be Soft – A Belfast Prayer’ sua seconda celebratissima opera in prima per l’Italia.