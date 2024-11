Danza, due giorni di lezioni dimostrative della scuola del Teatro San Carlo

Venerdì 15 e sabato 16 novembre la prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro San Carlo apre le sue porte a una serie di lezioni dimostrative presso Officine San Carlo. La scuola, diretta da Clotilde Vayer, presenta l’opportunità di vivere da vicino l’arte del balletto, coinvolgendo il pubblico in un viaggio di formazione e creatività.

Queste lezioni speciali sono concepite per offrire una visione intima del lavoro quotidiano dei giovani ballerini della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo. Nell’ambito del progetto Officine San Carlo, la direttrice, Clotilde Vayer mira a portare la magia del balletto fuori dalle tradizionali mura del teatro, estendendola alle periferie della città, per rendere l’arte del balletto più accessibile e inclusiva.

Le lezioni dimostrative della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo inizieranno venerdì 15 novembre con i corsi inferiori: alle 18:00 ci sarà una lezione riservata ai genitori degli allievi, mentre alle 20:00 la lezione sarà aperta al pubblico. Sabato 16 novembre sarà dedicato ai corsi superiori, con una lezione alle 18:00 per i genitori (tre posti per alunno) e una seconda lezione alle 20:00 aperta a tutti gli appassionati, offrendo così un’occasione unica per conoscere da vicino l’arte del balletto.

Oltre alla formazione tecnica, l’iniziativa cerca di rompere le barriere che separano il pubblico dall’universo del balletto, rivolgendosi in particolare ai giovani e alle comunità marginalizzate. Questi incontri permettono ai partecipanti di conoscere i sogni e le aspirazioni dei danzatori, mostrando quanto il balletto possa essere una parte vibrante della loro vita culturale e sociale.

Lezioni dimostrative Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo diretta da Clotilde Vayer rientra nella rassegna Raffinerie, un progetto di Officine San Carlo 2024 promosso dalla Fondazione Teatro di San Carlo. Il progetto, inserito nella III edizione di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, unisce formazione artistica, musicale e teatrale alla creazione di spettacoli dal vivo per la periferia Est di Napoli. La rassegna organizzata e promossa dal Comune di Napoli, finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, valorizza il patrimonio artistico, celebrando tradizioni che spaziano dall’Opera al Pop, includendo anche Comedy e Balletto. Svolto in uno spazio rigenerato da una ex-fabbrica, Raffinerie promuove la crescita culturale ed economica della comunità, creando un legame tra passato e innovazione.

L’impegno della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo va oltre la semplice formazione di ballerini di talento. In queste lezioni dimostrative, si crea un dialogo che rende il balletto non solo una forma d’arte, ma un’opportunità di crescita e di scoperta per l’intera comunità.

In linea con l’impegno sociale delle Officine San Carlo, le attività laboratoriali e gli eventi aperti al pubblico sono gratuiti.

Tutti gli interessati ad assistere alle Lezioni dimostrative Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo possono prenotarsi tramite il link https://officine-san-carlo.eventcube.io/events/68500/note-lezioni-dimostrative-scuola-di-ballo/.