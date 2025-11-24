Danza, il gala “Las Estrellas” di Sergio Bernal a Roma 3-4 gennaio

Roma, 24 nov. (askanews) – Torna per il terzo anno consecutivo “Las Estrellas”, il gala di danze e musiche spagnole a cura di Daniele Cipriani, con la consulenza artistica di Sergio Bernal e il sostegno dell’Ambasciata di Spagna in Italia. Lo spettacolo, con un cast nuovo, si terrà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 3 gennaio (ore 21), con replica il 4 gennaio (ore 18).

In quest’occasione, Bernal sarà accompagnato dalla sua compagnia, la Sergio Bernal Dance Company con la quale danzerà una trascinante versione, a firma del coreografo Rafael Aguilar, del Boléro di Maurice Ravel. Un brano di danza spagnola stilizzata, disciplina che unisce elementi di balletto classico con la danza tradizionale iberica.

Quest’edizione di Las Estrellas ospiterà anche artisti come Eva Yerbabuena, Jesús Carmona e José Maya, quasi tutti accompagnati dai loro personali musicisti: guitarristas, percusionistas e tocaores. È prevista anche la partecipazione della cantaora Sandra Carrasco insieme al chitarrista, David de Arahal. Questi i nomi finora annunciati, a cui se ne aggiungeranno altri.

Tra il fruscio dello strascico della bata de cola (il vestito delle bailaoras di flamenco), i taconeo e zapateo (il ritmico battere sul suolo del tacco e della scarpa), il ticchettio delle nacchere, l’arpeggio delle chitarre e i canti gitani, “Las Estrellas” porterà in scena il sole rovente dell’estate andalusa e i suoi colorii. Sergio Bernal: “Questa edizione di Las Estrellas è straordinaria perché, pur nel rispetto della forte ed elegante tradizione in cui noi tutti siamo nati e ci siamo formati, condividiamo una visione contemporanea della danza iberica. Ognuno di noi ha un suo accento particolare, una sua cifra assolutamente personale, ma questa visione ci accomuna. Il gala che presentiamo sarà una rivelazione per il pubblico perché mostreremo che il flamenco del futuro è già qui!”.