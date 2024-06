Danza, l'”École et Ballet” festeggia il 50°anniversario 

Con l’ormai tradizionale saggio-spettacolo che si terrà al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento, il Centro di formazione professionale danza “École et Ballet” diretto da Manuela Carrino festeggerà il suo 50° anniversario in una vera e propria festa di questa straordinaria arte coreutica che vedrà in apertura tutte le allieve piccole e grandi impegnate con il magico mondo Disney e le sue incantevoli principesse.

A seguire, le coreografie curate da Mariarosaria Maisto, docente esperta nella preparazione di allievi in età propedeutica, e da Marika Perna e Anna Salese docenti dei corsi inferiori e medi.

Tanti gli stili in programma: dalla danza aerea all’Hip hop, dal contemporaneo al tango, per citare alcuni esempi, tutti tenuti da insegnanti professionisti ed altamente qualificati.

Il tutto confezionato per regalare uno spettacolo mozzafiato ed emozionante ricco di colori e di suggestioni.