Danza, mostra-spettacolo, letteratura al Museo di Pontecagnano

Sabato 28 e domenica 29 settembre il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (SA) aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2024 (#GEP2024) con un ricco programma di attività in linea con il tema dell’iniziativa « Patrimonio in cammino», che prevede inoltre l’apertura straordinaria del sabato sera fino alle 22.30 con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Le giornate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano – Assessorato alle Politiche Culturali, l’Associazione Borderline Danza e il Circolo OcchiVerdi – Legambiente di Pontecagnano Faiano. La serata di sabato 28 settembre sarà dedicata al nuovo appuntamento della rassegna di danza contemporanea «Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente», organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania . Il programma prevede dalle ore 19.30 l’esibizione «Il Canto di Orfeo», progetto di residenza artistica con esito performativo realizzato da Adriana Cristiano per due danzatori di Padova Danza Project. A seguire, una nuova produzione per Borderlinedanza, «Tracing – Carryng – Fading» della danzatrice e coreografa tailandese Patscharaporn Diskatul, creazione affidatale dal direttore artistico Claudio Malangone, per le danzatrici della compagnia. L’artista tailandese sviluppa un lavoro di ricerca che trova nel corpo e nei suoi movimenti espressione di narrazione dei vissuti degli interpreti, in un rapporto dialettico tra identità e provenienza. La serata si concluderà alle 21.30 con un drink&dance nel foyer del museo al piano terra. La rassegna «Il Desiderio» si concluderà il 20 ottobre al Museo di Pontecagnano con «La vie d’artist: omaggio a Misha Van Hoecke», la testimonianza raccontata e danzata di Miki Matsuse. Le Giornate europee del Patrimonio proseguiranno domenica 29 settembre alle ore 11.00 con la mostra-spettacolo «CerAmiche – Ceramiche letterarie». L’iniziativa racconta con gli occhi dell’artista Valeria Cipriano le tematiche di grande attualità trattate nel libro «PanFavole» dall’autrice Lucia Quaranta.