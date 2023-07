Danza, successo per la ‘Carmen’ all’Anfiteatro Romano

di Massimiliano Craus

Sempre più Campania felix della danza in questo periodo e, quest’anno più che mai, sempre più Benevento con un altro spettacolo andato in scena con successo all’Anfiteatro Romano.

Ennesimo successo a cornice di un luglio pieno zeppo di eventi di danza con partecipazione corale della cittadinanza e degli addetti ai lavori con numeri da capogiro. E sempre con Carmen Castiello al timone di una nave coreutica da sogno! Con un titolo così importante del repertorio di balletto da riempire in brevissimo tempo ogni posto dell’Anfiteatro Romano, il gioiello della città, per la “Carmen” di George Bizet e le coreografie di Josè Perez riprese da Giselle Marucci, Ilaria Mandato e Romina Bordi. Un titolo voluto fortemente dalla vulcanica direttrice artistica del Balletto di Benevento Carmen Castiello che, anche questa volta, si è avvalsa della collaborazione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Letizia Vennarini con la regia di Linda Ocone e la voce di Maurizio Tomaciello.

Nomi e cognomi che tornano spesso sui cartelloni e sulle programmazioni della città sannita a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in questi lunghi anni. “Nella sua natura più ardente e forse effimera – spiega la direttrice artistica l’ultima sua creatura – l’arte sa diventare strumento di un’incredibile passione, capace di scardinare rigori formali ed emozionali restituendo allo spettatore una voce limpida di libertà.” L’Orchestra Filarmonica di Benevento Junior,composta da ben sessanta musicisti, è stata affiancata nella coreografia da trenta giovanissimi danzatori scelti con un’audizione pubblica tenutasi proprio presso il Centro Studi Carmen Castiello con la piacevole sorpresa di una rete tra gli ensemble di danza e licei coreutici provenienti da ogni dove. E proprio da quell’audizione la “Carmen” di Georges Bizet è entrata prepotentemente nel repertorio del Balletto di Benevento forte di un’affinità elettiva con i più intimi valori della compagnia di danza, espressi qui nel racconto che parla una lingua moderna e tutta femminile, fatta di sguardi e infiniti gesti propri di un mito mediterraneo. Carmen rivive oggi fra i nuovi palcoscenici del presente, sensuale come ogni cosa futura e inaspettata. Sul suo corpo di donna che riconosce il senso di essere vera il Mediterraneo disegna un abito rosso, un destino da infrangere con parole di libertà. Mirko Melandri e Angelo Egarese, rispettivamente nei ruoli di Don Josè ed Escamillo, hanno accompagnato la giovane protagonista leccese Elisa Carbone attraverso un percorso di amore e morte, un viaggio in terra spagnola che si trasforma presto in tragedia. Un libretto conosciuto ai più ma che non stanca mai.

“Il ritmo della scena è stato scandito dalle musiche dell’Orchestra Filarmonica di Benevento a cui peraltro è stata affidata la produzione dello spettacolo – spiega la Castiello – animando la splendida cornice dell’Anfiteatro Romano. La passione che muove corpi e intenzioni fuori e dentro un palcoscenico è nella Carmen anche motivo di rivalsa, di affermazione della propria identità prima di ogni altra verità. Il desiderio di contatto diventa così ragione di conflitto, che porta gli amanti inevitabilmente a perdersi e i sentimenti a farsi silenziosi e incomunicabili. Spinta dalla volontà di ricercare dentro di sé il senso ultimo del proprio esistere, Carmen è soprattutto il simbolo di una volontà che non conosce ostacoli, che arriva fino a sacrificarsi per affermare con forza la singolarità della sua voce di donna nuova. La sua storia seduce anche noi, solo apparentemente a riparo dai suoi occhi.” Ennesima prova di forza del Balletto di Benevento in coppia con l’Orchestra Filarmonica del capoluogo sannita che hanno lanciato giovani talenti nel mondo del professionismo in una location unica. Con tutte le Carmen del mondo nel cuore.