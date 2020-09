Danza, sull’isola azzurra torna la magia del Premio Internazionale

di Marco Milano

Danza e Musica alla Certosa di San Giacomo di Capri. Con la direzione artistica di Luigi Ferrone ed il patrocinio e il sostegno della Regione Campania e del comune di Capri, infatti, il complesso monumentale più famoso dell’isola azzurra ospiterà sabato 5 e domenica 6 settembre la settima edizione del “Premio Capri Danza International 2020”. A presentare il Gala di danza di sabato sarà l’eleganza di Stefania Benincaso. Padrino d’eccezione il maestro Raffaele Paganini, tra i grandi interpreti del balletto italiano. I Premi anche quest’anno saranno firmati dall’artista siriano Ahmad. “Premio al merito” a Virna Toppi, prima ballerina del Teatro della Scala, di recente tra le protagoniste della serata di gala televisiva ideata e condotta da Roberto Bolle, e a Christian Fagetti ballerino del Teatro della Scala. Premi “al merito” anche al coreografo Massimo Moricone e al musicista Nello Mallardo, insieme alla coppia di ballerini internazionali Anbeta Toromani e Alessandro Macario. Premi “al merito” al ballerino Gioacchino Starace e Mattia Semperboni del Teatro alla Scala; Annalina Nuzzo, Luisa Ieluzzi, Danilo Notaro, Tommaso Palladino del Teatro San Carlo; Amand e Mirand Pulaj del teatro scaligero. “Premio al talento” per David Marigliano del Teatro San Carlo; Emanuele Chiesa dell’Opera di Roma; Denis Vizzini del Balletto di Nizza. Il “Premio Silvio Oddi” andrà alle giovani promesse della danza Lorenzo Stingone e Francesca Brandi. Sul palcoscenico caprese, inoltre, in programma la partecipazione del talentuoso Ernesto Lama e la fantastica voce del tenore Alessandro Scotto Di Luzio. Domenica 6 settembre, invece, si passa dalla grande danza alla magia della musica leggera con un concerto live (ore 21.30) di una delle band che hanno fatto la storia della melodia italiana, i “Matia Bazar”. Il “Capri Danza International”, vedrà per questa edizione una particolare rivisitazione rispetto alla formula tradizionale, a causa dei protocolli e accogliendo le indicazioni pervenute sia dagli enti competenti nazionali che regionali. La kermesse appuntamento fisso dell’estate caprese, dunque, vedrà per questo 2020 la premiazione dei danzatori nazionali, annullando, così come nelle precedenti edizioni, i riconoscimenti destinati alla critica, al giornalismo, alla coreografia, alla fotografia. Una riduzione del programma ma comunque una luce che si riaccende su uno degli eventi internazionali che ha segnato e segnerà un appuntamento in nome di Tersicore.