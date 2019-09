Danzamaremito ad Ascea, centinaia di giovani talenti ballano a due passi dal mare e dalla storia

di Massimiliano Craus

L’estate sta finendo proprio quando il mare cilentano di Ascea è in pieno fermento coreutico con la XIII edizione di Danzamaremito, diretto come sempre da Amalia Salzano ed Adriana Cava. E proprio le due muse ispiratrici di centinaia di giovani talenti accorsi da ogni dove ci raccontano in presa diretta quanto accade nelle sale dell’Oasi del Cilento, location coreutica a due passi dal mare e dagli scavi di Velia, l’antica polis greca visitata ogni anno da migliaia di turisti. Qui Tersicore ha evidentemente trovato la sua collocazione ideale per stare a tu per tu con i grandi professionisti di questa XIII edizione di Danzamaremito, a cominciare proprio dalle due direttrici artistiche che hanno fatto del jazz la storia personale ed italiana negli ultimi anni. E sono loro due all’unisono a raccontarci quanto accade sotto il sole cocente di questi ultimi scampoli d’estate 2019 a Marina di Ascea, tra sala, prove, punte, video-proiezioni e dibattiti a cielo aperto: siamo nel pieno dello svolgimento di Danzamaremito con la Signora Laura Comi, direttrice della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che subentra nelle lezioni al maestro Alessandro Bigonzetti che ha lavorato in maniera eccellente con i ragazzi nei primi tre giorni. E’ sicuramente motivo di grande orgoglio avere la preziosa presenza del maestro Bruce Michelson che sta rimontando un estratto dalla coreografia “Forgotten Land” di J.Kyliàn. E’ un privilegio poter offrire questa straordinaria opportunità di studio. Il 28 agosto il maestro ha voluto mostrare a tutti i partecipanti il video originale del balletto eseguito dalla compagnia Nederland Dance Theatre, nella quale era peraltro uno dei protagonisti. La proiezione è stata preceduta da un bellissimo racconto della sua esperienza personale a contatto con il grande coreografo. Una piacevole rivelazione di Danzamaremito è stata altresì la presenza del giovane Luca Cesa, danzatore e insegnante che, con il suo laboratorio coreografico, sta suscitando grande entusiasmo nei ballerini con un lavoro molto articolato. Così come la numerosa presenza di bambini che ha partecipato alle lezioni della maestra Silvia Curti che, oltre alla lezione di tecnica di danza classica, tiene una lezione di repertorio creato esclusivamente per loro. Anche le lezioni dei piccoli sono accompagnate al pianoforte dal maestro Antonimo Armagno, presenza costante da alcuni anni allo stage Danzamaremito e, per molti di loro, è la prima volta che provano l’emozione di danzare accompagnati dal piano. Non ci sorprende tra le altre cose – chiosano le due direttrici artistiche – l’incredibile carisma di Martine Mattox, ospite fissa sin dalla prima edizione di Danzamaremito,a conferma della bellezza del patrimonio lasciato dal grande maestro Matt Mattox. Grande successo, infine, per le lezioni della dottoressa Annamaria Salzano, coadiuvata dalla dottoressa Fabiana Camuso, seguite con entusiasmo da un foltissimo numero di ballerini a conferma del prezioso e interessante lavoro proposto. La dottoressa Annamaria Salzano, sempre più ricercata per il sostegno fisico ai danzatori, è impegnata contemporaneamente in lezioni specifiche per un gruppo di insegnanti e coreografi provenienti da tutta Italia, proprio come nelle corde di queste tredici edizioni di Danzamaremito, perla tra le perle di un Cilento sempre più sazio di danza.