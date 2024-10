Danzare per la Vita: grandi artisti al Teatro Comunale di Benevento. Arriva dal Cairo la sannita Odette Marucci

di Massimiliano Craus

Tanti gli artisti campani ospiti al gala di beneficenza “Danzare per la Vita”, promosso dall’Associazione “Ben Art Ets” e dalla compagnia del Balletto di Benevento diretto da Carmen Castiello: artisti campani ma anche professionisti in tutte le latitudini e longitudini del mondo e del mondo della danza che portano con orgoglio il vessillo della nostra anima mediterranea ricca e solidale. Eh sì, in questa occasione le tre coppie di danzatori hanno sostenuto il noto progetto benefico del dottor Carlo Iannace al Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento. E’ stato, tra l’altro, molto bello per il pubblico di casa rivedere in scena Odette Marucci, da molti anni in giro per il mondo e tornata per la giusta causa che ha avvicinato il grande pubblico della danza sannita alle premurose intenzioni del dottor Iannace e del suo staff. Come la stessa direttrice artistica ha dichiarato, “l’arte può essere un potente strumento per il cambiamento sociale ed è uno dei settori più coinvolti nel porre un’attenzione particolare al mondo benefico e della solidarietà.” La prima ballerina del Teatro Alla Scala Antonella Albano, il ballerino solista del Teatro Alla Scala Gioacchino Starace, il primo ballerino del Teatro dell’Opera del Cairo Hassan Eltabie, la ballerina solista del Teatro dell’Opera del Cairo Odette Marucci ed i danzatori freelance Anbeta Toromani ed Alessandro Macario si sono avvicendati sul palco spaziando dalla tradizione classica alla danza contemporanea. Un viaggio che ha visto protagonisti la pugliese Antonella Albano ed il napoletano Gioacchino Starace impegnati in “Metamorfosi” della stessa Albano e “Swan Lake opera 20” sullo spartito di Piotr Ilich Ciaikovsky. A seguire “Black” del coreografo campano Francesco Ventriglia, “Signes” sulle musiche di René Aubry. L’altro napoletano Alessandro Macario e l’albanese Anbeta Toromani hanno invece danzato un pezzo di Alessandra Celentano dal titolo “Volare”, con arrangiamento musicale di Luca Longobardi, ed “Invisible Grace” con le coreografie di Yaroslav Ivanenko e le musiche di Georges Gurdjieff. La beneventana Odette Marucci e l’egiziano Hassan Eltabie si sono infine esibiti in una appassionata “Carmen” sulle coreografie di Jose Perez e le musiche mirabili di Georges Bizet e con “Oblivion” della coreografa napoletana Irma Cardano sulle musiche di Phil Woods. Tra le varie esibizioni sono avvicendati anche i narratori che hanno saputo impreziosire la Grand Soirée, saltando a piè pari da una soria immaginaria alle vicende reali vissute dalle coppie in scena. Basti pensare alla storia coreutica pluriennale al Cairo di Odette Marucci e Hassan Eltabie, impegnati a Benevento a riprodurre un repertorio capace di tener conto dell’esperienza maturata in quegli anni e delle sensazioni più all’avanguardia e dei nostri giorni. Molto acclamata anche la coppia rappresentata da Alessandro Macario ed Anbeta Toromani, impegnati a consolidare i propri pas de deux come già visti sui maggiori palcoscenici italiani. Infine gli ospiti scaligeri, i più attesi dalla critica e dal numeroso pubblico accorso al Massimo beneventano: la barese Antonella Albano ed il napoletano Gioacchino Starace. Coppia che naturalmente non ha deluso le aspettative contribuendo all’emozione della direzione artistica e del dottor Carlo Iannace, protagonista indiscusso con il suo lavoro sul territorio a difendere a spada tratta la salute altrui, stavolta anche attraverso punte e tutu! “Sono molto emozionato e soprattutto molto grato a questi bravissimi artisti – ha dichiarato sul palco il medico – la città di Benevento dev’essere orgogliosa di ospitare questi artisti ed il loro talento. Parlare ed operare nell’ambito della medicina è ancora più gratificante se fatto con il cuore pieno zeppo di emozioni.” Gala riuscito per esibizioni sentite con il cuore e con la testa dei bravissimi sei artisti in scena.