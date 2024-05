Dare anima all’azione, a Palazzo Serra di Cassano si presenta AnimAzione: ci sarà anche don Mimmo Battaglia

Ci sarà anche l’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia (oggi pomeriggio alla 17 a Palazzo Serra di Cassano, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) alla presentazione di Animazione, iniziativa promossa dall’omonima associazione presieduta da Salvatore Martinez, già Presidente di Rinnovamento nello Spirito.

“Da diverse esperienze e istituzioni – si legge in una nota – nasce la proposta di una piattaforma d’impegno, corale, plurale e in dialogo. Un’esperienza di convergenza e di elaborazione programmatica, già realizzata a Caltagirone, nel 2019, da Università, Fondazioni, Associazioni, Movimenti in occasione del Convegno Internazionale Sturziano per il Centenario dell’Appello ai Liberi e Forti”.

Animazione viene considerata “un campo ideale e spirituale aperto, da lavorare insieme e da mettere a disposizione del Paese; un movimento culturale “dal basso”, che segni il protagonismo di una nuova generazione, attesa e aperta a nuove opere, chiamata ad assumere una leadership di servizio, quella che il momento storico reclama e che ha segnato la storia dell’impegno dei cattolici per il bene comune”.

Tra i primi promotori di Animazione sono la Fondazione A. De Gasperi, la Fondazione G. Toniolo, l‘Università Lumsa, l‘Università Europea di Roma, il Movimento Cristiano Lavoratori, la Fondazione A. Grandi/Acli, il Centro Studi e Ricerche Tocqueville-Acton, la Rivista La Società, l‘Associazione Scienza & Vita.

Presenterà l’iniziativa il presidente Salvatore Martinez, già presidente del Rinnovamento nello Spirito e della Fondazione Mons. F. Di Vincenzo per il Polo di Eccellenza “Mario e Luigi Sturzo” in Caltagirone.

Interverranno: Alberto Gambino, prorettore Università Europea di Roma e Presidente “Scienza&Vita”; Rita Viviana Venturino, delegata Scuola Sociopolitica Nazionale Progetto Policoro: Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo emerito di Monreale; Flaminia Giovanelli, già sottosegretario del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace; Luigi Di Santo, direttore Scientifico Scuola Formazione Politica “G. La Pira”; Raffaella Ruocco, dirigente Confcooperative Campania e amministratrice “Proodos”; Francesco Bonini, rettore Lumsa e vice presidente AnimAzione; Flavio Felice, presidente Tocqueville-Acton; Antonio Scino, capo di gabinetto Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e presidente Giuristi Cattolici Italiani – Roma; Riccardo Maria Monti, già presidente dell’Istituto per il Commercio Estero e Presidente di Triboo Spa, Paolo Maria Floris, segretario di Animazione, che introdurrà i “Cantieri” Lab.Ora e Osservatorio, presentati da quattro giovani già partecipanti al Meeting Roma 9/9 “Cuori pensanti. Giovani al cuore della democrazia”; Rebecca Rocco, vicepresidente Cooperativa di Comunità “La Sorte”, Rione Sanità – Napoli, darà testimonianza del suo impegno.

La partecipazione al convegno è a inviti. L’iscrizione può anche avvenire online qui. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si suggerisce di visitare il sito web.

