Dare il cattivo esempio è ormai un comportamento radicato e tollerato

Tra il sacro e il profano, dare cattivo esempio è stato da sempre considerato un comportamento deplorevole, quindi da mettere al bando, sia da parte di diverse confessioni, sia da parte delle autorità civili deputate al governo di una comunità di qualsiasi dimensione. Il compimento di quell’attività ha pungolato, sempre negativamente la vena artistica in senso lato di diversi artisti. Un solo esempio può dare l’idea di tale considerazione. Fabrizio De Andrè non ha bisogno di presentazioni. Nel suo brano Bocca di Rosa, fa dire da una voce narrante, quasi un prologo: “si sa che la gente da buoni consigli quando non può più dare cattivo esempio…sentendosi come Gesù nel tempio”. La chiave di lettura di cosa si debba intendere per cattivo esempio: il predicare A e mettere in pratica B. Può essere una chiave universale perché si possa capire meglio quale sia l’atteggiamento da adottare volendo che chi ascolta o legge, si regoli sul come muoversi prima di mettersi all’opera per una qualsiasi incombenza. Calzano a proposito le parole che pronunciavano fino a non molto tempo addietro i sacerdoti che curavano le anime rurali: “Fà ciò che il prete dice, non fare ciò che il prete fa”, Non occorrono spiegazioni per intuire cosa arrivava a fare un religioso inviato a operare nei “vicinati” di cittá e paesi. In quelle frazioni – dove a stento arrivava un sentiero – molto spesso quegli uomini di chiesa agivano come naufraghi riparatisi su un isolotto. Ci sono molti capi di stato che continuano a comportarsi cosi. Volendosi limitare solo a prendere in considerazione il comportamento di Trump, si arriva subito a farsi l’ idea che lo sceriffo di Washington sta adattando, senza interruzione, un comportamento della qualità illustrata sopra. Ancora più grave è che molti suoi omologhi stanno mettendo in atto modalità di agire dello stesso genere, se non peggiore. E è così che i vari protagonisti di questa stagione dell’umanità, soprattutto Trump e Putin, oggi espongono al mondo di voler raggiungere un’ intesa, all’indomani, senza che sia intervenuto alcun fatto nuovo, ravvivano ancor più i venti di guerra. E questo è tutto, gente.