Daria Illy ambassador delle aziende italiane in Oman per inclusività e strategie imprenditoriali

La Commissione interparlamentare CONIFA – Sport, Inclusione ed Etnie, organismo promosso dall’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, ha nominato nella mattinata del 25 giugno Daria Illy come Ambassador per l’Inclusività e le Strategie Imprenditoriali delle Aziende Italiane in Oman e MEA (Middle East and Africa).

La Commissione, composta da esponenti del mondo imprenditoriale, accademico, sociale e sportivo, si propone di promuovere lo sport come strumento di dialogo interculturale, coesione sociale e valorizzazione delle minoranze etniche. All’interno di questa cornice, l’incarico affidato alla manager triestina si inserisce come tassello strategico di un più ampio programma di cooperazione economica e culturale internazionale: in questo nuovo ruolo, infatti, Daria Illy – da anni impegnata nella promozione di un modello di impresa capace di coniugare valori etici, sostenibilità sociale e attenzione alla diversità nei contesti aziendali – sarà chiamata a rafforzare il dialogo tra il sistema produttivo italiano, le eccellenze del Made in Italy e le economie emergenti della regione MEA, accompagnando le imprese in percorsi di crescita fondati sull’innovazione, l’inclusione e la responsabilità.

Il mandato prevede la promozione della leadership equa e meritocratica, e dei principi dell’inclusività nel mondo imprenditoriale italo-omanita; il supporto alle aziende italiane nello sviluppo di strategie di internazionalizzazione sostenibili e interculturali; la partecipazione attiva a missioni istituzionali, forum economici ed eventi culturali capaci di generare relazioni durature con le comunità locali; e l’attivazione di reti di collaborazione tra stakeholder pubblici e privati, con l’obiettivo di costruire un ecosistema imprenditoriale dinamico e aperto al confronto tra visioni e competenze diverse.

«Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità. Viviamo un momento in cui il Made in Italy, per continuare a essere rilevante nel mondo, ha bisogno di aprirsi a nuove sensibilità e mercati emergenti: il futuro dell’impresa non si gioca solo sull’innovazione tecnologica, ma sulla capacità di generare relazioni autentiche e costruire ponti culturali tra le persone. Solo così potremo essere competitivi e, insieme, portatori di senso» ha commentato Daria Illy.

La nomina è avvenuta a margine di un evento organizzato dalla Commissione, tenutosi nella sala Aldo Moro alla Camera dei Deputati, per la presentazione della prima edizione del Trofeo dei Popoli, iniziativa sportiva calcistica che punta ad avvicinare i popoli da sempre in conflitto l’uno con l’altro. Sono intervenuti, tra gli altri, l’On. Alessandro Caramiello (Presidente dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”), il Direttore della Commissione Massimo Amitrano, il portavoce della Commissione Tommaso Scattolari e Gianluca Mech, membro della Commissione ed esperto nel campo dell’alimentazione e nutrizione.