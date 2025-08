Daria Perrotta (MEF) e Alessandra dal Verme (Demanio) nominate nuovi membri dell’Alto Consiglio di SPES Academy

Rilanciare il contributo delle istituzioni pubbliche al confronto sulle politiche economiche e sulla formazione delle nuove generazioni. È questo l’obiettivo della SPES Academy Carlo Azeglio Ciampi, istituzione educativa di alto livello nel panorama della formazione, che ha annunciato l’ingresso di due nuovi membri all’interno dell’Alto Consiglio: Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Alessandra dal Verme, Direttrice dell’Agenzia del Demanio.

Grazie alla loro consolidata esperienza nel settore pubblico, che spazia dalla gestione patrimoniale alla finanza pubblica, queste nomine porteranno un contributo decisivo per rinforzare il modello di governance strategica offerto dalla scuola. In linea con la missione di SPES Academy, questa decisione rafforzerà il percorso d’eccellenza nella formazione di leader pubblici e privati nelle grandi sfide economiche e sociali del nostro Paese.

“Orgoglio e riconoscenza sono i sentimenti che prevalgono nell’aver accolto l’invito a far parte dell’Alto consiglio della SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi”. L’esperienza maturata all’interno delle istituzioni pubbliche ha consolidato in me la convinzione dell’ineguagliabile forza dell’alta formazione e del contributo della stessa alla crescita e al rilancio sociale, culturale ed economico del Paese. Metterò, quindi, a disposizione della Scuola tutto ciò che ho appreso nel mio percorso e gli insegnamenti delle importanti strutture delle quali ho fatto parte e ora della Ragioneria generale dello Stato nella consapevolezza che, oltre le regole e le procedure previste dal dato normativo, sono le persone che “abitano” le istituzioni a consentire loro di affrontare le sfide sempre più complesse della realtà che viviamo” il commento di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Accogliere l’invito a far parte dell’Alto Consiglio della SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi” è per me un privilegio e, al tempo stesso, un’occasione di accrescimento nello scambio tra competenze e professionalità di rilievo. Riconosco nella Scuola — che pone l’educazione, la cultura e la conoscenza al centro del suo impegno formativo — un’assonanza con la visione dell’Agenzia del Demanio che da’ centralità all’utenza, alla collettività nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e promuove la conoscenza e la cultura storico- identitaria come pilastri del proprio operato. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità sono i fattori abilitanti dell’azione dell’Agenzia per la creazione di valore pubblico. In questa prospettiva, l’alta formazione rappresenta un motore di crescita civile e culturale della classe dirigente, oltre che un investimento strategico per il futuro del Paese. Metterò a disposizione l’esperienza maturata nel mio percorso come manager pubblico e Direttore dell’Agenzia del Demanio in una visione dello Stato come promotore di sviluppo e di coesione sociale per la quale mi sento profondamente impegnata” le parole di Alessandra dal Verme, Direttrice dell’Agenzia del Demanio.

“Sono orgoglioso di accogliere queste due figure di straordinaria esperienza nell’Alto Consiglio. La loro presenza non è solo un segnale forte di leadership femminile nel contesto formativo, ma costituisce un tassello chiave del progetto SPES Academy come Scuola fondata su un patto di competenze tra settore pubblico e privato. Il loro ingresso rafforza il nostro impegno per valorizzare il potenziale unico dell’Italia nel mondo, promuovendo un ecosistema formativo strategico e interdisciplinare, capace di contribuire al rilancio economico e culturale del Paese” il commento di Valerio De Luca, Presidente della Fondazione AISES ETS e Direttore Generale della SPES Academy.