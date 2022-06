Dario Baroni neo presidente di Assofranchising

L’amministratore delegato di McDonald’s Italia, Dario Baroni, è nominato presidente di Assofranchising. Dopo una laurea a Pisa in Ingegneria Chimica, inizia la sua esperienza professionale in Procter & Gamble nel Marketing, Ricerca e Sviluppo e Vendite. In Italia e all’estero. Successivamente lavora in Vodafone con ruoli di crescente responsabilità, fino alla nomina a Marketing director della consumer Business unit. Approda in McDonald’s Italia nel 2016 come chief Marketing officer. Dal 2021 è amministratore delegato.