Dario Caputo commissario prefettizio del Comune di Ercolano

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, per le dimissioni irrevocabili del sindaco Ciro Bonajuto, presentate lo scorso 30 giugno, ha sospeso il Consiglio comunale di Ercolano e nominato Commissario prefettizio Dario Caputo, prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, le procedure di scioglimento dell’organo consiliare.Bonajuto ha rassegnato le dimissioni, come prevede la legge, per poter partecipare alle elezioni regionali in Campania, dove si candiderà al Consiglio.