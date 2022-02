L’avvocato Dario Daidone, direttore del Servizio Legale del Policlinico “San Marco- G. Rodolico” di Catania e docente a contratto in materie giuridiche dell’Università degli Studi di Catania e dell’Università San Raffaele di Roma, è nominato come componente del Cda dell’Irfis, la società finanziaria per il mediocredito di cui è azionista unico la Regione Siciliana. L’attività dell’Irfis è rivolta a finanziare le piccole e medie imprese della Sicilia.