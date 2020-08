Dario Di Matteo vice presidente della Gisec spa di Caserta

Dario Di Matteo, consigliere ed ex sindaco di Teverola, è stato nominato vice presidente di Gisec spa, la società controllata dalla Provincia di Caserta che gestisce gli impianti e i servizi ecologici di Terra di Lavoro. “Un impegno prestigioso ma di grande responsabilità – commenta Di Matteo che ringrazia il presidente della Provincia Giorgio Magliocca “per la fiducia accordatami,”, assicurando “che si continuerà a lavorare per migliorare l’ottimo lavoro già svolto. E’ necessario salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute di tutti gli abitanti di questa provincia oltre che dell’intera regione. Da subito mi metterò all’opera per la tutela del nostro territorio”. Oltre che dal presidente Alessandro Cioffi, il cda di Gisec è composto da Mina Minafra, avvocato di S. M. Capua Vetere, Pio Del Gaudio, ex sindaco di Caserta, Francesco Massaro, Rosanna Marotta e Giuseppe Vinciguerra.