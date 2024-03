Dario G. Lucatti responsabile dello sviluppo aziendale di Italtel

Dario G. Lucatti è il nuovo chief business development officer di Italtel. In questo ruolo, Lucatti opera a diretto riporto del Ceo Benedetto Di Salvo, con la responsabilità globale per il gruppo Italtel di definire le strategie di evoluzione del portfolio d’offerta e di accelerare lo sviluppo del business sulle linee di offerta ad alto potenziale. Manager di consolidata esperienza, Lucatti ha trascorso gli ultimi 7 anni circa in Microsoft, iniziando come client director per il Gruppo Telecom Italia, diventando membro del leadership team Enterprise & Commercial e subito dopo responsabile del mercato Telco, Media e Professional Services. Nella sua carriera ha lavorato in Italia ed all’estero per aziende multinazionali quali Telecom Italia, Nokia, Cisco con ruoli di responsabilità in ambito tecnologico e commerciale su diversi mercati quali i service provider, imprese, PA, Agenzie Onu e Vaticano.