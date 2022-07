Dario Gallina vice presidente mondiale delle Camere di Commercio

Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino, è nominato vice presidente dell’ICC – World Chambers Federation. Un organismo non governativo e non politico, con sede a Parigi, che raggruppa oltre 12 mila Camere di Commercio nel mondo. Il board è presieduto da Nicolas Uribe Rueda, presidente della Camera di Commercio di Bogotà in Colombia. Gallina, già board member nel ICC Board Council, oltre a essere eletto vice presidente per il triennio 2022-2025 ottiene la delega per l’Europa.