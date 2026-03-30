Dario Laruffa nuovo presidente del Club dell’Economia, Zoppis vice

Nuovi vertici per il Club dell’Economia. Dopo 25 anni, Bruno Costi lascia per motivi professionali la presidenza e l’Assemblea dei soci affida la guida del Club a Dario Laruffa nuovo presidente e Giuliano Zoppis neo vicepresidente. “Avranno il compito – si legge in una nota – di mantenere alta la reputazione del Club con nuove iniziative e attivita’”. Il Club, fondato nel 1984 da Livio Magnani e altri autorevoli economisti, e’ da sempre libera palestra di opinioni, espresse da oltre 60 soci, commentatori e divulgatori di economia e finanza, tutti giornalisti e docenti universitari. Attivita’ caratteristica del Club quella degli incontri riservati con i protagonisti della vita economica italiana. In oltre 40 anni si sono succeduti mensilmente appuntamenti di altissimo livello, sempre nel rispetto della regola di Chatham house che consente all’ospite di esprimere in massima liberta’ le sue opinioni e ai soci di poter incrementare il proprio patrimonio di conoscenza, accedendo a informazioni preziose, pur con il vincolo assoluto della non divulgazione. L’assemblea ha varato il nuovo consiglio direttivo che vedrà la presenza, oltre a Laruffa e Zoppis, di Serena Sileoni, Carlo Clericetti, Antonio Di Majo, Stefano Feltri, Giuseppe Pisauro, con Bruno Costi invitato permanente. Inoltre, nella loro qualita’ di fondatori, Mario Baldassarri e Innocenzo Cipolletta sono stati nominati soci onorari aggiungendosi cosi’ ad Antonio Pedone.