Dario Viscardi, una pizza per Sanremo: ecco la doc “Primavera Tricolore”

Tempo di Sanremo, e anche quest’anno non mancano le dediche speciali al Festival della canzone italiana, come ad esempio la pizza Primavera Tricolore che il maestro pizzaiolo napoletano Dario Viscardi ha realizzato per l’occasione. Una pizza classica italiana, così come un classico della tradizione italiana è anche il Festival di Sanremo, ma rivisitata e piena di sapori e sfumature. Gli ingredienti? Provola di Agerola, crema di parmigiano, prosciutto crudo, olio estratto a freddo di rucola, datterino giallo, zest di limone di Sorrento e polvere di pomodorini del piennolo. ll tutto su un impasto moderno, leggero e digeribile.

La Primavera Tricolore sarà anche una delle pizze doc di Roa – Radici originalità e autenticità, la nuova pizzeria che vedrà protagonista Dario Viscardi entro maggio a Quarto, un locale con ampio parcheggio, grande 300 mq e per circa 180 persone che sarà anche ristorante, bar e aperitivo con pizze senza glutine e tante altre tipologie. “E’ un progetto nel quale credo molto – spiega Dario Viscardi – e che per me rappresenta un vero e proprio salto di qualità. Il mio obiettivo è continuare a legittimare Napoli come regina assoluta della pizza con prodotti di altissima qualità, sia per ingredienti che per impasto capaci di fare la differenza”

Dario Viscardi proviene da una famiglia di panettieri da cinque generazioni, e a quattro anni già aiutava lo zio al forno. Dopo alcuni anni di gavetta nelle pizzerie di Napoli decide di viaggiare e provare nuove esperienze, vivendo per anni in giro per l’Europa, prima a Londra, poi a Parigi, Barcellona e Svizzera. Poi il ritorno a Napoli per esprimere nella sua città natale tutte le proprie capacità e dare il meglio di sé stesso. Il nuovo locale ROA non sarà una semplice pizzeria ma un luogo in cui poter sia pranzare ad esempio con un tagliere di affettati, sia bere un aperitivo accompagnato da ottimi fritti artigianali o cenare con menu di degustazione al buio nel quale tutte le portate sono scelte dallo chef.