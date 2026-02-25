Data center, in arrivo una nuova strategia per attrarre investimenti

“Il Mimit ha già pubblicato una strategia per l’attrazione degli investimenti esteri nei data center ed è attualmente al lavoro su un suo aggiornamento volto a valorizzare l’ecosistema nazionale e a promuovere lo sviluppo dei servizi dedicati alle pmi. L’attenzione è quindi rivolta non solo all’attrazione degli investimenti, ma anche alle ricadute del sistema produttivo e sull’accesso delle pmi ai servizi digitali”. Lo ha detto la sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, rispondendo a un’interrogazione del deputato del Movimento 5 stelle, Antonino Iaria, in commissione Trasporti alla Camera.