Datacenter Solution Awards: doppia nomination per Sms Engineering col progetto Smart Textile Transition 5.0

La transizione 5.0 segna un cambiamento culturale, spostando l’attenzione dalla produttività al benessere delle persone e dell’ambiente, non solo rivoluzionando il modo in cui le aziende producono, migliorano e distribuiscono i propri prodotti. In questo scenario Sms Engineering, si legge in una nota, “ha progettato e sviluppato un IoT Edge intelligente per Smart Textile Transition 5.0 al servizio della Trasformazione Digitale, dell’Ambiente e delle Persone di un importante Brand del Fashion. Questo investimento è stato effettuato con l’obiettivo di integrare nella loro produzione nuove tecnologie, tra cui Internet of Things (IoT), cloud computing e analisi, intelligenza artificiale e machine learning, piattaforma di sicurezza informatica, back-UP e sostenibilità con efficienza energetica sull’intera rete IT”.

Il progetto è stato presentato ai Datacenter Solution Awards ed è attualmente in nomination sia nella Categoria Data Centre Consolidation/Upgrade Project of the Year sia nella categoria Edge Project of the Year.

“Grazie a questo importante progetto Edge prosegue la nota – , l’azienda cliente è adesso in grado di gestire e ottimizzare tutti gli aspetti dei processi produttivi dalla progettazione alla produzione e supply chain per la nuova fabbrica 5.0. Il nuovo IoT Edge per Transition 5.0 consente l’elaborazione dei dati in tempo reale e insight per prendere decisioni più intelligenti e rapide sul proprio business con il massimo livello di sicurezza e sostenibilità per il consumo energetico. Questa infrastruttura Edge intelligente aumenta l’efficienza e la redditività dell’intera attività produttiva.

Con l’obiettivo di garantire la massima resilienza, una gestione locale nella totale sicurezza dei dati, Sms Engineering ha realizzato una Rete Lan e Wan Fault Tolerance per garantire il flusso dei dati dal Cloud all’Edge con i più alti standard di protezione Cybersecurity e Business Continuity oggi disponibili. Grazie all’implementazione di IoT Edge Smart Textile Transition 5.0 l’attività di trattamento avviene in prossimità della posizione fisica dell’utente che elabora i dati o della fonte dati, al fine di ridurre la latenza e risparmiare larghezza di banda. Il progetto è stato sviluppato partendo da un Risk Assessment che ha evidenziato tutte le vulnerabilità di tutti i sistemi locali, centrali e remoti connessi alla rete aziendale ed è stato subito necessario implementare un’architettura end-to-end su tutti i livelli, da quello fisico a quello l’applicazione, in modo pervasivo su tutta la rete.

Sms ha progettato e implementato l’intera soluzione Edge integrata con i TOP Vendor IT come Cisco, Dell e Schneider Electric”.