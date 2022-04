Dato che tutta l’Italia è corrotta, per non essere da meno, tre vecchietti incensurati debuttano in una rapina

Temendo di essere riconosciuti a Roma si sono recati in trasferta a Bellona (Caserta) per rapinare l’ufficio postale. Armati fino ai denti di pistole giocattolo hanno dimenticato di chiudere le porte per impedire l’uscita dei clienti, che poi hanno avvertito la polizia. Un coetaneo che faceva da palo non si è accorto dell’arrivo della volante e, anziché avvertire i complici, se l’è data a gambe. Applausi di incoraggiamento agli intraprendenti ma inesperti delinquenti in erba, purtroppo finiti in manette. Non mancavano di iniziativa ma di esperienza. La prossima volta andrà meglio.

Non vada a Kiev, Santità. Rischia di farsi uccidere inutilmente. Vada a Mosca a prendere a calci nel sedere Cirillo

I O incarichi qualcuno di fermare quel prete esaltato che benedice la guerra. È vero che non è un suo accolito, però è un uomo di Dio, per di più graduato. Seppure patriarca della Chiesa ortodossa e di tutte le Russie, non può e non deve approvare tanti massacri di innocenti. La chiamano operazione militare speciale, ma si avvicina alla crudeltà del nazismo, cui speravamo di non dover più assistere. Così si rende complice di crudeltà che essendo disinformato il popolo russo consente. Anche da noi c’è chi pur conoscendo la verità approva ugualmente questa guerra infame.

Il processo Cucchi non ha condannato l’Arma ma qualche mela marcia. Anzi, ha esaltato carabinieri e democrazia

Finalmente la verità, grazie a una sorella tenace e combattiva, che, sostenuta dall’amore per il fratello, dalla fede nella Giustizia e nella probità degli uomini, non ha temuto minacce e ritorsioni del potere. Pur sfidando malvagità, calunnie e pregiudizi, è riuscita a far capire, prima alle alte sfere poi ai magistrati, che la condanna di chi aveva sottovalutato la vita, seppure di un ragazzo drogato, avrebbe esaltato la democrazia e anche i carabinieri. Sempre dalla parte del cittadino e dei suoi diritti, persino durante la dittatura furono polizia dello stato, non del governo.

Carta d’identità sulla pelle della schiena di Oleksandra e di altri bimbi, una specie di tatuaggio di riconoscimento

Ci sono genitori che cercano i loro bambini dai quali i bombardamenti, il caos, le fughe li hanno separati. Qualcuno è già morto e finito in una fossa comune. Ci sono pure orfani che cercano invano il padre e la madre. La guerra non è solo morte e distruzione, ma anche disperazione. Temendo di essere separate dai propri figli, alcune madri hanno scritto, come facendo un nuovo gioco, nome e cognome del bimbo, data di nascita, indirizzo di genitori e nonni. Chi dovesse trovarlo, in caso di separazione momentanea o definitiva, saprà chi è, quanti anni ha e da dove proviene.

A “Scherzi a parte” non sarebbe stata credibile la condanna di una maestra per avere rimproverato alcuni alunni

Accade anche questo in una civilissima provincia d’Italia, non nella degradata Terronia. Il Tribunale di Parma infligge um mese e 20 giorni di reclusione a un’insegnante di 60 anni per “abuso di mezzi di correzione”. Nelle elementari di Fornovo Taro la bidella si precipita sconvolta in una quinta avendo trovato le pareti i il bagno sporche di feci. Uno scherzo senza precedenti nelle birbanterie scolastiche. La maestra redarguisce i ragazzi. Alcuni genitori, che non hanno saputo educare i figli, vanno a scuola per protestare. Non avendo avuto soddisfazione sporgono denuncia.

Contestando qualsiasi iniziativa produttiva ci siamo ridotti a dipendere, non solo per gas e energia, da altri paesi

Prima rinunciammo al nucleare che ci avrebbe risolto parecchi problemi. Ci fu un referendum popolare. Ricordate? La risposta fu “No, grazie”. Poi, arrivarono i no tav oppositori dell’alta velocità per il traffico delle merci su rotaie. I no tap ostacolarono il gasdotto che arriva in Puglia dall’Azerbaijan. Dopo anni di contrasti e polemiche, si riuscì ad attivarlo. La colpa non è solo di politici, ambientalisti, sindacati e di tanti che per avere visibilità ostacolano tutto ciò che si avvicina al progresso. Ma soltanto nostra, che diciamo sempre di no e poi ci lamentiamo per il caro bollette.

Seppure il massacro continui e si tema che la guerra si estenda in Occidente, gli italiani se ne sono già stancati

Ormai è come una serie televisiva in cui i personaggi sono invecchiati e gli episodi ripetitivi. Crollano sempre palazzi e muore la gente. Soprattutto donne e bambini, come in tutte le guerre. Finora a incuriosire gli spettatori è la causa che l’ha scatenata, ancora incomprensibile. Perché l’aggressore sta distruggendo il paese che vuole occupare? Che se ne farà, poi? Non arriva alcuno risposta. Forse anche gli altri cittadini europei hanno perso l’interesse. La guerra sta lasciando la prima pagina, come stragi e distruzione. La voce di chi chiede aiuto si udirà sempre più lontana.