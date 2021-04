David Beckham è il nuovo Global Ambassador Maserati

E’ David Beckham, stella del calcio inglese tra anni Novanta e Duemila, il nuovo Global Ambassador del Brand Maserati. Icona sportiva a livello mondiale, filantropo, uomo d’affari e pioniere dello stile: David Beckham è il partner perfetto per accompagnare Maserati nella prossima tappa del suo viaggio, rompendo i confini e portando il Marchio in prima linea tra le automobili di lusso nel 21° secolo. Paolo Tubito, Chief Marketing Officer Maserati, ha commentato: “Il Brand continua ad essere proiettato in avanti, inaugurando una nuova Era. Maserati sfida ogni giorno lo status quo grazie al suo essere innovativa per natura, spinta dalla passione e unica per design. La partnership con David Beckham esprime tuttiquesti valori”. David Beckham ha dichiarato: “Per me è entusiasmante iniziare questa partnership con Maserati: un Marchio italiano iconico che condivide la mia stessa ammirazione per le innovazioni più grandi e per il migliore design. In un momento così cruciale della sua storia, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Maserati e di continuare con loro questa crescita su scala globale”. Il primo atto che vede insieme i valoridi Maserati e quelli di David Beckham è un film sorprendente, capace di evidenziare lo spirito innovativo, grazie a David Beckham che si esibisce in una prodezza alla guida di una Maserati, solo per il puro gusto di fare qualcosa di inaspettato. Il film vede il nuovo Maserati Ambassador alla guida del SUV ad alte prestazioni del Marchio, Levante Trofeo.

(ITALPRESS).