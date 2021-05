David di Donatello: Muccino, ‘sono uscito da giuria, non mi riconosco in criteri selezione’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro”. Così Gabriele Muccino su Twitter, confermando di essere uscito dalla Giuria del Premio e annunciando di non volersi più presentare nelle categorie Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura. Non è la prima volta che il regista si mostra in aperta polemica con i David di Donatello.