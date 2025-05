David di Donatello, Vermiglio miglior film, Tutti i premi

Roma, 8 mag. (askanews) – Serata di riconoscimenti per attori e registi. «Vermiglio» di Maura Delpero pigliatutto. Germano miglior attore e Insolia miglior attrice. Premio alla carriera a Pupi Avati. Premio speciale a Ornella Muti (assente) Ecco tutti Premiati ai David di Donatello 2025 in ordine di premiazione sul palco Migliore Attore non protagonista: Francesco di Leva (Familia) David dello spettatore: Ferzan Ozpetek (Diamanti) Migliore Sceneggiatura originale: Maura Delpero (Vermiglio) Migliore Scenografia: Tonino Zera, Maria Grazia Schirripa, Carlotta Desmann (Le déluge Gli ultimi giorni di Maria Antonietta) Migliore Attrice non protagonista: Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia) Premio Cinencittà David 70: Giuseppe Tornatore Speciale: Timothée Chalamet Migliore Sceneggiatura non originale: Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Stefano Sardo (L’arte della gioia) Speciale: Pupi Avati Migliori Costumi: Massimo Cantini Parrini (Le déluge Gli ultimi giorni di Maria Antonietta) Miglior Esordio alla Regia: Margherita Vicario (Gloria!) David giovani: Gabriele Salvatores (Napoli – New York) Miglior attrice protagonista: Tecla Insolia (L’arte della gioia) Miglior attore protagonista: Elio Germano (Berlinguer – La grande ambizione) Miglior regia: Maura Delpero (Vermiglio) Miglior autore della fotografia: Mikhail KRICHMAN (Vermiglio) Miglior montaggio: Jacopo Quadri (Berlinguer – La grande ambizione) Miglior compositore: Margherita Vicario e Davide Pavanello (Gloria!) Miglior cortometraggio: Domenica sera di Matteo Tortone Miglior canzone originale: Aria! (Gloria!) Musica e testi di Margherita Vicario; Davide Pavanello; Edwyn Clark Roberts; Andrea Bonomo, Gianluigi Fazio. Interpretata da Margherita Vicario Miglior documentario: Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi Miglior Trucco: Alessandra Vita, prostetico | special make-up e Valentina Visintin (Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta) Miglior acconciatura: Aldo Signoretti e Domingo Santoro (Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta) Miglior Regia: Maura Delpero (Vermiglio)